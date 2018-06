Primeiro-ministro do Japão envia oferenda a santuário; irrita China e Coreia do Sul O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, enviou uma oferenda ritual ao santuário Yasukuni, visto por críticos como um símbolo do militarismo passado do Japão, enfurecendo a China e a Coreia do Sul nesta segunda-feira e aumentando as tensões nos laços regionais.