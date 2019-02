Primeiro ministro do Japão evita comentar se indicou Trump para o Prêmio Nobel da Paz

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, evitou nesta segunda-feira confirmar se indicou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como candidato ao Prêmio Nobel da Paz, mas destacou que ele "trabalhou valentemente" para lidar com a Coreia do Norte.

O premiê japonês reagiu assim às declarações feitas na sexta-feira passada por Trump, nas quais afirmou que Abe lhe entregou uma cópia de uma carta enviada ao Comitê Norueguês do Nobel na qual o indicava para o prêmio.

"O Comitê do Prêmio Nobel não revela quem foi recomendado ou quem realizou as recomendações", disse Abe em referência à norma que impede revelar oficialmente as propostas durante 50 anos, ao ser perguntado pelo tema em uma sessão parlamentar.

"Baseando-me nessa legislação, evito fazer comentários", disse o líder conservador japonês, que afirmou que Trump "trabalhou valentemente para solucionar o problema nuclear e de mísseis da Coreia do Norte".

Abe também destacou que o presidente americano "está colaborando ativamente" para resolver o assunto dos sequestros de cidadãos japoneses há décadas pelo regime de Pyongyang, e cujo esclarecimento representa uma das principais prioridades do Governo de Abe.

Na mesma linha, o porta-voz do governo, Yoshihide Suga, afirmou nesta segunda-feira em entrevista coletiva que o Japão "avalia altamente a liderança de Trump", evitando se pronunciar sobre a suposta proposta ao Comitê do Nobel, ao ser perguntado pela imprensa.