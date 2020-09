Primeiro ministro do Japão Shinzo Abe renuncia por questões de saúde

TÓQUIO - O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e seu gabinete renunciaram, abrindo caminho para que seu sucessor assumisse o cargo após a confirmação parlamentar nesta quarta-feira, 16. Abe, o primeiro-ministro mais antigo do Japão, anunciou no mês passado que estava deixando o cargo por causa de problemas de saúde.

"Eu dediquei meu corpo e alma à recuperação econômica e à diplomacia para proteger o interesse nacional do Japão todos os dias desde que retornamos ao poder", disse Abe a repórteres antes de seguir para sua última reunião de gabinete. "Durante esse tempo, fui capaz de enfrentar vários desafios junto com as pessoas e estou orgulhoso de mim mesmo."

Ele disse que sua saúde está melhorando graças ao tratamento e que ele, como legislador, apoiará seu futuro sucessor, Yoshihide Suga, a partir de agora. Ele também agradeceu ao povo por sua compreensão e forte apoio à liderança futura de Suga. Suga, secretário-chefe do gabinete do governo de Abe e há muito visto como seu braço direito, foi escolhido na segunda-feira, 14, como o novo chefe do Partido Liberal Democrata, praticamente garantindo sua eleição como primeiro-ministro em uma votação parlamentar por causa da maioria do partido.

Suga, um político que se fez sozinho e filho de um cultivador de morangos na prefeitura de Akita, no norte do país, enfatizou seu passado ao prometer servir aos interesses das pessoas comuns e das comunidades rurais. Ele disse que seguirá as políticas inacabadas de Abe e que suas principais prioridades serão lutar contra o coronavírus e reverter uma economia abalada pela pandemia.

Ele ganhou o apoio de pesos-pesados ​​do partido e seus seguidores no início da campanha com a expectativa de que continuaria a linha de Abe. Suga tem sido um apoiador leal de Abe desde a primeira passagem de Abe como primeiro-ministro de 2006 a 2007. O mandato de Abe terminou abruptamente por causa de uma doença, e Suga o ajudou a retornar como primeiro-ministro em 2012.

Com 65 anos, Abe tem colite ulcerosa. Ele disse no mês passado que sua condição melhorou, mas, enfrentando tratamento contínuo e fraqueza física, ele decidiu renunciar. Suga elogiou a diplomacia e as políticas econômicas de Abe quando questionado sobre o que ele gostaria de realizar como primeiro-ministro.

Suga, que não pertence a nenhuma ala dentro do partido e se opõe ao partidarismo, diz que ele é um reformador que quebrará interesses adquiridos e regras que dificultam as reformas. Ele diz que vai criar uma nova agência governamental para acelerar a lenta transformação digital do Japão.

Em uma remodelação dos cargos principais do partido no governo, no entanto, Suga distribuiu uniformemente os cargos principais para as facções principais, um ato de equilíbrio visto como uma retribuição do favor pelo seu apoio na corrida pela liderança.

Suga disse que nomeará "pessoas com mentalidade reformadora e trabalhadoras" para o novo Gabinete, que será lançado na quarta-feira.

Espera-se que cerca de metade dos membros do Gabinete Abe sejam mantidos ou transferidos para diferentes cargos ministeriais. Relatos da mídia dizem que alguns ministros importantes, incluindo o ministro das Finanças Taro Aso, o ministro das Relações Exteriores Toshimitsu Motegi, o ministro olímpico Seiko Hashimoto e o ministro do Meio Ambiente Shinjiro Koizumi, filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi, ficarão.

O irmão mais novo de Abe, Nobuo Kishi, teria sido nomeado ministro da Defesa, substituindo Taro Kono, que deve ser transferido para ministro das reformas administrativas. Comparado com suas proezas políticas em casa, Suga dificilmente viajou para o exterior e suas habilidades diplomáticas são desconhecidas, embora se espere que ele busque as prioridades de Abe.

O novo primeiro-ministro herdará uma série de desafios, incluindo as relações com a China, que continua suas ações assertivas no contestado Mar da China Oriental, e o que fazer com as Olimpíadas de Tóquio, que foram adiadas para o próximo verão devido ao coronavírus. E ele terá que estabelecer um bom relacionamento com quem ganhar a corrida presidencial dos EUA. /AP