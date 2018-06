Primeiro-ministro do Líbano liga atentado à crise Síria O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, ligou o atentado em Beirute à crise na Síria. A explosão da sexta-feira ocorreu no coração da área cristã em Beirute. O governo declarou este sábado como dia nacional de luto pelas vítimas, mas manifestantes saíram às ruas, queimando pneus e bloqueando estradas no país em protesto contra as mortes.