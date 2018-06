Primeiro-ministro do Peru pedirá voto de confiança ao Congresso LIMA - O primeiro-ministro do Peru, Pedro Cateriano, irá ao Congresso do país nesta segunda-feira para pedir um voto de confiança para ele e seu gabinete. O Congresso peruano destituiu a premiê anterior, Ana Jara, no início deste mês após um escândalo de espionagem.