Primeiro-ministro eleito no Japão promete nova política

Desta vez, Abe prometeu fazer da economia a prioridade do seu governo e deve aumentar a meta de inflação para 2% de modo a combater um problema que até recentemente era único no mundo: a deflação, ou a contínua queda dos preços. A economia japonesa está emperrada com deflação há cerca de duas décadas.

Além das generosas promessas de estimular a economia com gastos públicos, cerca de 10 trilhões de ienes (US$ 119 bilhões), Abe está pressionando o Banco Central do país (BoJ) a trabalhar mais de perto com o governo para atingir a meta de inflação. As informações são da Associated Press.