Primeiro-ministro espanhol decide dar explicações ao Parlamento

MADRI - O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, cedeu à pressão e decidiu comparecer ao Parlamento do país nos próximos dias para dar suas explicações sobre o chamado caso Bárcenas, segundo informações do jornal espanhol El País.

"Eu tenho conversado com o presidente do Parlamento... vou comparecer perante o Parlamento, a fim de dar explicações completas, porque eu acredito que lá é onde eu devo fazer isso", disse Rajoy a jornalistas após uma reunião com o premiê da Romênia, Victor Ponta. Seis meses depois do estouro do escândalo, o líder espanhol tenta defender Luis Bárcenas, ex-tesoureiro de seu partido, o Partido Popular (PP). "Eu respondo às perguntas do Parlamento e vou respondendo também aos meios de comunicação", afirmou o primeiro-ministro.

Bárcenas é investigado por acusações de lavagem de dinheiro e caixa 2 no PP que incluem pagamentos a pessoas importantes do partido governista, inclusive Rajoy.