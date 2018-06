Primeiro-ministro francês admite falhas na prevenção ao ataque

O Estado de São Paulo 09 Janeiro 2015 | 22h16

PARIS - O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, admitiu que "falhas" da inteligência possibilitaram os ataques ocorridos nos últimos três dias, quando 20 pessoas, incluindo os atiradores, morreram em Paris e nos arredores.

Os suspeitos mortos nesta sexta-feira, 9, eram conhecidos dos serviço de inteligência do país. Um dos suspeitos do atentado ao jornal Charlie Hebdo na quarta-feira já foi condenado por terrorismo, enquanto o outro é acusado de manter ligação com a Al-Qaeda na Península Arábica. Ambos estavam na lista de pessoas proibidas de entrarem nos Estados Unidos, afirmou um oficial norte-americano."Certamente houve uma falha", afirmou Valls para a TV francesa. "É por isso que estamos analisando o que ocorreu."

Segundo Michel Thooris, secretário-geral do sindicato da polícia francesa, algo aconteceu de errado, seja a Justiça, que não aplicou penas pesadas o suficiente, seja a vigilância fraca por parte da polícia. "Este foi um ataque militar contra civis por indivíduos em guerra", afirmou.