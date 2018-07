Primeiro-ministro grego defende reformas profundas O primeiro-ministro da Grécia, George Papandreou, defendeu hoje a realização de um referendo para a aprovação de "mudanças no sistema político", que inclui a Constituição do País. Na abertura dos três dias de debates no Parlamento, que deve terminar com um voto de confiança ao governo na terça-feira, Papandreou culpou o tamanho do setor público pelos atuais problemas do País e afirmou que as reformas na Constituição são necessárias para garantir o bom andamento do governo.