O rompimento do PVV com o governo ocorreu depois de terem fracassado no sábado, após várias semanas, negociações sobre um novo pacote de austeridade fiscal.

"O primeiro-ministro Mark Rutte ofereceu a renúncia de seu gabinete à Sua Majestade, a rainha holandesa Beatriz", disse o governo em comunicado. As informações são da Dow Jones e Associated Press.