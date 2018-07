Primeiro ministro holandês apresenta sua renúncia à Rainha Beatriz

HAIA - O primeiro-ministro da Holanda Mark Rutte apresentou nesta segunda-feira, 23, a sua renúncia do governo. A decisão aconteceu por conta do fracasso em negociar a redução do déficit público com o partido de ultradireita de Geert Wilders, de acordo com a agência ANP.

O presidente foi recebido pela rainha Beatriz, chefe do Estado, para uma reunião de duas horas, na qual a informou sobre sua renúncia e a dos ministros e secretários de Estado. Eles não conseguiram um acordo sobre os ajustes com o partivo antimuçulmano (PVV). O plano de cortes previa uma diminuição do déficit público para 3% em 2013.

A Holanda mergulhou em uma crise política no fim de semana, depois do fracasso de sete semanas de negociações sobre um pacote de medidas de austeridade.

Com informações da Reuters e Efe