Primeiro-ministro inglês esquece filha em pub

O incidente iniciou um debate na Grã-Bretanha sobre como Cameron cria seus filhos e ocorre algumas semanas após o governo ter estabelecido um programa de aulas para pais sobre como criar crianças pequenas. O incidente mostra o contraste com os Estados Unidos, onde agentes do Serviço Secreto monitoram a família do presidente quando eles estão em público.

De acordo com o governo, o caso ocorreu alguns meses atrás. Nancy foi ao banheiro enquanto Cameron e o resto da família retornaram aos carros e voltaram para casa. Cameron estava em um veículo com seus guarda-costas e achou que Nancy estava no outro carro, junto com sua esposa Samantha e os outros dois filhos. Já Samantha pensou que Nancy estava com o pai, e ambos só perceberam que ela não estava quando chegaram em casa.

Nancy ficou longe dos pais por cerca de 15 minutos, até Cameron voltar e pegá-la, afirmou um porta-voz. "Por sorte, quando eles ligaram ao pub ela estava segura", disse. O primeiro-ministro e sua esposa assumiram a responsabilidade pelo incidente, mas as medidas de segurança para o líder e sua família estão sendo revistas. As informações são da Associated Press.