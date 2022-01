Primeiro-ministro interino afegão pede reconhecimento oficial do governo do Taleban

CABUL - O primeiro-ministro interino do Afeganistão, Hasan Akhund, pediu nesta quarta-feira, 19, que os governos internacionais reconheçam oficialmente o governo Taleban. Em entrevista coletiva, Akhund disse, em Cabul, que todas as condições já foram atendidas para que isso aconteça.

"Peço a todos os governos, especialmente os países islâmicos, que comecem a reconhecer", disse o primeiro-ministro em sua primeira grande aparição pública desde que assumiu o cargo em setembro.

Potências estrangeiras têm relutado em reconhecer o governo do Taleban, que assumiu o Afeganistão em agosto, enquanto nações ocidentais lideradas pelos Estados Unidos congelaram bilhões de dólares em ativos bancários afegãos e cortaram o financiamento ao desenvolvimento, o que antes formava a espinha dorsal da economia do Afeganistão.

Na entrevista coletiva, que contou também com a presença de funcionários da Organização das Nações Unidas, Akhund e outros funcionários do governo talibã fizeram um apelo para o afrouxamento das restrições de dinheiro no país, culpando o congelamento de fundos pela crescente crise econômica.

"A ajuda de curto prazo não é a solução; devemos tentar encontrar uma maneira de resolver os problemas fundamentalmente", disse Akhund.

A comunidade internacional aumentou a ajuda humanitária no país, projetada para atender as necessidades urgentes da população afegã. Porém, devido à crise de caixa e à economia em deterioração, milhões de pessoas passaram a vivenciar uma situação de pobreza no país./REUTERS