Primeiro-ministro malaio visita base aérea da Austrália

Najib se encontrou com o primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, e com o chefe da agência conjunta que está coordenando a busca no sul do Oceano Índico, Angus

Houston. "Essa é uma das operações de busca e resgate mais desafiadores que eu já vi, e acho que provavelmente uma das operações mais complexas dessa natureza que o mundo já viu", disse Houston aos dois primeiros-ministros.

A viagem de Najib para Perth reforça a visão de que, enquanto a Austrália está conduzindo as buscas no oceano, a investigação sobre a tragédia continua de responsabilidade da Malásia.

Ontem, o chefe de polícia malaio Khalid Abu Bakar alertou que a investigação pode nunca fornecer respostas sobre como o avião da Malaysia Airlines desapareceu.

Apesar da falta de respostas, Najib manteve o tom otimista e declarou que quer oferecer conforto às famílias e que não descansará até que as respostas sejam encontradas. O primeiro-ministro australiano seguiu uma declaração similar. "Estou confiante de que tudo que pode ser feito para encontrar a aeronave será feito. Nós não podemos ter certeza do sucesso, mas podemos estar certos do profissionalismo e do esforço que será imposto nessa tarefa", disse Abbott, hoje.

Em coletiva de imprensa, Najib também lembrou que a nova área de busca deu novas esperanças para as buscas. Fonte: Associated Press.