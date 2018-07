Primeiro-ministro peruano renuncia ao cargo O primeiro-ministro do Peru, Salomon Lerner, renunciou ao cargo neste sábado, disse uma fonte ligada ao governo. Alguns dos colaboradores de Lerner também deixaram o governo, prosseguiu a fonte governamental. No Peru, o primeiro-ministro tem status de chefe de gabinete. Lerner foi coordenador da campanha do presidente Ollanta Humala, eleito em junho.