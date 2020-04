Primeiro-ministro russo anuncia que está com covid-19

MOSCOU - O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, anunciou nesta quinta-feira, 30, que testou positivo para o novo coronavírus e se colocaria em confinamento voluntário para proteger o resto do governo.

"Acabaram de me dizer que testei positivo para o novo coronavírus", explicou Mishustin em uma videoconferência com o presidente Vladimir Putin, na qual ele sugeriu sua substituição pelo período de isolamento.

"Eu tenho de me isolar e seguir as instruções dos médicos. É necessário proteger meus colegas", afirmou, garantindo que seguiria de perto "as principais questões" do país.

"O que aconteceu com você pode acontecer com qualquer pessoa", respondeu Putin durante a teleconferência. "Espero que ele continue trabalhando e participe ativamente" das decisões do governo, acrescentou.

Mishustin, que está no poder desde janeiro, entregou provisoriamente o cargo ao vice-primeiro ministro, Andrei Belousov. A decisão foi aceita por Putin, de acordo com as agências de notícias estatais russas.

A Rússia, que prolongou as medidas de isolamento social de sua população até meados de maio, tem hoje mais de 100 mil casos de contágio e 1 mil mortes por covid-19./AFP e EFE