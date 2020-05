Primeiro-ministro suspende estado de emergência no Japão

TÓQUIO - O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, suspendeu nesta segunda-feira, 25, o estado de emergência imposto no país para combater a pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada após o Japão registrar uma queda acentuada no número de novos casos.

"Temos critérios muito rígidos para suspender o estado de emergência. Julgamos que cumprimos esse critério. Hoje, elevaremos o estado de emergência em todo país", declarou Abe em entrevista coletiva.

Abe declarou estado de emergência em 7 de abril em Tóquio e em outras seis regiões, antes de expandir a medida para todo território em um contexto de forte aceleração no número de novos casos diários de covid-19 desde o final de março.

Inicialmente agendada para 6 de maio, a medida foi prorrogada até 31 deste mês. Em 14 de maio, a diminuição de novos casos levou o governo a suspendê-la antecipadamente em 39 das 47 regiões administrativas do arquipélago e, na quinta-feira, em Kyoto e Osaka.

Até domingo, 24, o Japão registrou 16.581 casos de coronavírus, com 31 novas infecções nas últimas 24 horas, além de 830 óbitos./ AFP