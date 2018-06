Primeiro-ministro Victor Ponta vence eleição na Romênia

"Eu reafirmo o que eu disse durante a campanha: eu estou pronto para liderar o próximo governo", disse Ponta em um discurso no seu distrito eleitoral de Targu Jiu, no sudoeste da Romênia. Segundo a Constituição do país, agora depende de Basescu nomear o novo primeiro-ministro. O presidente deve se reunir com os líderes dos principais partidos políticos nos próximos dias, após retornar da Noruega, onde foi participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz recebido pela União Europeia.

Basescu tem indicado que pode se recusar a nomear Ponta como primeiro-ministro. Ele acusa o USL de tentar tirar a Romênia da UE, bloco no qual o país entrou em 2007. Mas hoje Ponta rejeitou essas acusações, afirmando que "o futuro da Romênia está dentro da família europeia". "A única orientação do governo que eu vou liderar será pró-Europa e pró-Otan", acrescentou, se referindo à Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Após meses de briga política, que culminaram com uma tentativa fracassada de tirar Basescu da presidência, Ponta afirmou que a "Romênia agora precisa de um período de calma". "Nós precisamos superar a luta política, o ódio e a vingança", comentou.

Os eleitores enfrentaram neve e chuva forte neste domingo para votar. Muitos romenos estão fartos com a luta pelo poder entre os dois líderes, especialmente porque o país continua a ser um dos mais pobres e mais corruptos da União Europeia. Além disso, a Romênia está sofrendo cortes profundos de austeridade em troca de um resgate de 20 milhões de euros.

A Romênia possui mais de 18 milhões de eleitores a votar. Neste domingo, eles elegeram 452 representantes de um Parlamento com duas Câmaras para os próximos quatro anos. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.