Primeiro rival de Sisi registra candidatura O líder do movimento político egípcio Corrente Popular, Hamdeen Sabahi, registrou ontem sua candidatura para concorrer na eleição presidencial do país, marcada para acontecer em maio. Sabahi é o segundo candidato a se inscrever para o pleito. Até então, apenas a candidatura do chefe das Forças Armadas do país, Abdel Fattah al-Sisi, estava oficializada. Projeções dão ampla vitória a Sisi.