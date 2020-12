Primeiro voo comercial direto entre Israel e Marrocos chega a Rabat

Liderada pelo Conselheiro de Segurança Nacional Meir Ben-Shabbat, a delegação israelense foi acompanhada por Jared Kushner, genro de Trump e arquiteto da reaproximação pan-árabe com Israel.

Eles pegaram a El Al Israel Airlines no primeiro vôo direto de um avião comercial de Tel Aviv para Rabat. Ambos os países preveem um aumento no turismo a bordo dessas conexões, principalmente entre as centenas de milhares de israelenses de ascendência marroquina.

Marrocos seguiu os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão na direção de relações normais com Israel.

Os palestinos censuraram os negócios mediados pelos EUA, vendo a traição de uma antiga demanda de que Israel primeiro cumpra seus objetivos de criação de um Estado.

Como o governo Trump buscou isolar o Irã, os negócios foram adoçados com promessas de oportunidades de negócios ou ajuda econômica. Os novos parceiros de Israel também desfrutaram de benefícios bilaterais de Washington - no caso de Rabat, o reconhecimento dos EUA de sua soberania sobre o Saara Ocidental.

“Este tipo de acordo [com Israel] ajudará a ter uma melhor interação entre as comunidades e as pessoas”, disse a ministra do Turismo do Marrocos, Nadia Fettah Alaoui, à televisão I24.

Durante a visita, Ben-Shabbat e Kushner verão o rei Mohammed VI do Marrocos, disseram autoridades israelenses. Autoridades marroquinas e israelenses também devem assinar acordos sobre a conexão dos sistemas financeiros e de aviação, sobre vistos e gestão da água.

O avião dos delegados, pintado com as palavras em hebraico, árabe e inglês para "paz" e um talismã de boa sorte do Magrebe, teve uma recepção discreta no aeroporto de Rabat.

As autoridades marroquinas descrevem seu acordo com Israel como uma restauração dos laços de nível médio que Rabat esfriou em 2000 em solidariedade aos palestinos.

Israel e Marrocos agora planejam reabrir “escritórios de ligação” mútuos. Israel espera que estes sejam transformados em embaixadas.

Questionado se os países podem estabelecer relações diplomáticas plenas antes de Trump deixar o cargo no mês que vem, o ministro da Inteligência israelense, Eli Cohen, disse à Ynet TV: “Meu entendimento é que a probabilidade não é alta”. /Reuters