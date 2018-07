Primeiros passos de um país livre após 42 anos de ditadura ONU pressiona por investigação sobre morte de ditador

E agora? Como colocar em funcionamento um país dilacerado por 42 anos de infâmia? No momento, a Líbia está ocupada em manifestar sua felicidade. Ela chora, se abraça, dança, atira para o céu com seus fuzis. Mas, amanhã, acordará e terá de reconstruir um país em ruínas. Não será fácil.

Teoricamente, está tudo acertado. O Conselho Nacional de Transição (CNT) tem um plano: um governo de transição será nomeado dentro de um mês. Ele organizará eleições livres dentro de oito meses. Claro que isso é um sonho. Há um mês, os "revolucionários" tentam formar um governo provisório. E não conseguem. Entram em desacordo.

A partir de agora, a disputa será muito maior. Na verdade, o que assegurava a unidade do CNT era Muamar Kadafi. Como agora ele está morto, o elo se desfez. Começa o tempo das facções, rivalidades, ambições. Dos confrontos. Podemos distinguir três grupos: os sobreviventes do regime, os islâmicos radicais e os liberais, vindos da sociedade civil. Cada decisão lança uns contra os outros.

Os radicais islâmicos e os liberais desejam um expurgo implacável, o que é rejeitado, lógico, pelos ex-colaboradores de Kadafi. Outro exemplo: os liberais e ex-defensores de Kadafi estão unidos para rejeitar os projetos constitucionais dos radicais islâmicos.

Pode parecer estranho falar de "ex-defensores de Kadafi" dentro do comando da coalizão formada contra ele. No entanto, é a verdade. O presidente do CNT, Mustafá Abdul Jalil e o primeiro ministro Mahmoud Jibril eram próximos do ditador. Jibril trabalhou com Saif al-Islam Kadafi, filho do tirano.

Muito apreciado no Ocidente, ele não tem crédito na Líbia. As pessoas criticam seu autoritarismo. Os islâmicos se insurgem contra Jibril, porque ele chefia o clã dos "seculares". Consciente da sua fragilidade, ele se demitiu do posto de premiê.

Essas não são as únicas divisões. É preciso lembrar que a Líbia é um país tribal. Benghazi, capital da Cirenaica, foi o berço da revolução, mas os berberes das Montanhas de Nafusa acham que têm primazia por terem levado adiante a batalha de Tripoli.

Será preciso, enfim, evocar as consequências judiciárias. Kadafi foi assassinado. Decididamente, é difícil levar a julgamento os monstros do nosso tempo. Hoje, nas prisões líbias, há centenas de partidários do ditador ameaçados de uma justiça expeditiva. E o que ocorrerá com as armas retiradas dos arsenais kadafistas que circulam agora nas ruas da Líbia. Que autoridade será capaz de recuperá-las? / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

A ONU quer que a morte de Muamar Kadafi seja investigada. A organização suspeita de que ele teria de ter sido executado. "Há a necessidade de uma investigação", disse Rupert Colville, porta-voz do aAlto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. "Mais detalhes são necessários para determinar se ele foi morto em algum tipo de combate ou se foi executado após sua captura."

De acordo com Colville, os vídeos que mostram Kadafi, primeiro vivo, depois morto, são muito "perturbadores". A ONU foi informada de que os líbios decidiram adiar o enterro do ex-ditador, mas ainda não se sabe se isso quer dizer que o corpo do coronel seria analisado.

Para a ONU, o assassinato de Kadafi não faz parte da resposta à ditadura que ele comandou por décadas. "Não se pode simplesmente jogar a lei pela janela", afirmou Colville. "Matar uma pessoa fora sem o devido processo jurídico, mesmo em um país onde existe a pena de morte, é contra a lei." Para o porta-voz, um julgamento contra o ex-ditador teria sido "fundamental" para o futuro da nova Líbia. / JAMIL CHADE