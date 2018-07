Primeiros resultados de eleição argentina saem às 22h Os primeiros resultados oficiais da apuração dos votos das eleições presidenciais na Argentina serão divulgados às 21 horas (22 horas de Brasília), segundo informou o ministro do Interior, Florencio Randazzo. O ministro afirmou que "as eleições foram realizadas com total normalidade, sem nenhum tipo de incidente, e com o mesmo nível de participação em eleições gerais anteriores e nas primárias de 14 de agosto".