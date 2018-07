Primo de Jean Charles pode ter tido celular grampeado Detetives disseram que um primo do brasileiro Jean Charles de Menezes, morto a tiros no metrô de Londres, em 2005, tinha seu número de telefone registrado entre os documentos do investigador privado do tabloide News of the World, no centro do escândalo de grampos que acabou com o jornal. A informação foi divulgada hoje pelo Guardian em seu site.