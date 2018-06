Primo de terroristas que agiram em Bruxelas estaria tentando entrar na França

PARIS - A polícia da França recebeu uma mensagem alertando que o jihadista belga Oussama Atar, primo de dois dos terroristas suicidas que cometeram os atentados de Bruxelas no dia 22 de março, estaria tentando entrar no país a partir da Síria.

O jornal Le Parisien publicou nesta terça-feira, 21, o conteúdo da mensagem, que tem palavras de ordem para detê-lo, sob a advertência de que é um "combatente estrangeiro perigoso e armado" que pode tentar chegar à França.

Condenado a 10 anos de prisão, Atar cumpriu uma parte de sua pena no Iraque, em Bucca, onde esteve com o atual chefe do Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi.

Oussama Atar conseguiu voltar para a Bélgica em 2012, após uma campanha midiática feita por sua família, e um ano mais tarde foi detido por tentar se unir a um grupo de jihadistas na Tunísia.

Ele é primo de Ibrahim e Khalid el-Bakraoui, responsáveis pelos atentados ao aeroporto e ao metrô de Bruxelas em março. /EFE