Princesa da Tailândia disputará cargo de premiê em 1ª eleição após golpe de Estado

BANGCOC - A princesa Ubolratana, irmã mais velha do rei da Tailândia, foi anunciada nesta sexta-feira, 8, como a candidata a primeira-ministra por um partido próximo ao clã Shinawatra, principal adversário da junta militar que governa o país. As eleições acontecem em 24 de março, as primeiras desde o golpe de Estado de 2014.

Uma delegação do partido Thai Raksa Chart mostrou a fotografia de Ubolratana Rajakanya, de 67 anos, na documentação apresentada na sede da comissão eleitoral, hoje quando termina o prazo das inscrições dos candidatos. A legenda é uma das formações ligadas ao bilionário e ex-premiê Thaksin Shinawatra (odiado pelo exército, mas muito popular entre a população de baixa renda) que ganharam todas as eleições desde 2001, incluindo o Puea Thai, cujo governo foi deposto no último golpe.

"O partido Thai Raksa Chart está profundamente honrado por receber a gentileza de Ubolratana Rajakanya em aceitar a indicação do partido como primeira-ministra", disse o partido, através de um comunicado. Foi destacada a vida de plebeia de Ubolratana nos Estados Unidos "após renunciar seu título real em 1972" depois de se casar com um americano, e seu trabalho em vários projetos sociais desde que retornou para a Tailândia.

"Ela concluiu que é hora de se voluntariar para servir como primeira-ministra, ajudar o país e as pessoas usando os conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo dos anos em vários aspectos, tanto em nível local, como no exterior", acrescentou.

Minutos depois

Minutos depois após o anúncio da princesa, o comandante da junta que governa o país, Prayut Chan-O-Cha, também declarou que disputará o cargo, em uma tentativa de manter a influência dos militares quatro anos após o golpe. "Decidi aceitar o convite do Phalang Pracharat de apresentar meu nome ao Parlamento para ser nomeado primeiro-ministro", disse Prayut, em referência ao partido pró-militar fundado em 2018.

Prayut lidera a junta militar há quase cinco anos. O governo aprovou uma nova Constituição para redefinir o panorama político e garantir que os militares controlem o poder após as eleições. Sob o comando de Prayut, os militares se apresentaram como os protetores da monarquia. Mas a entrada da princesa Ubolratana no cenário político, ainda mais pelas mãos do grande inimigo da junta, questiona este argumento.

Além disso, a candidatura da princesa cria uma ponte entre os "camisas vermelhas" (os partidários de Shinawatra) e os "camisas amarelas" (monárquicos), que protagonizaram confrontos nas ruas da Tailândia nos últimos anos.

Ubolratana, uma personalidade extrovertida que contrasta com a do irmão, o rei Maha Vajiralongkorn, mais discreto, renunciou aos seus títulos reais ao casar com um americano há algumas décadas. Após o divórcio do casal, no entanto, ela retornou à Tailândia e ainda é considerada parte da família real.

A Tailândia nunca teve um chefe de Governo da família real desde que se tornou uma monarquia constitucional em 1932. Usualmente, a família real tailandesa não se envolve no cotidiano político do país. / AFP, AP e EFE