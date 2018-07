Princesa Kate dá à luz um menino

O terceiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido nasceu às 16h24 locais (13h24 em Brasília), pesando 3,813 kg.

O primeiro filho do duque e da duquesa de Cambridge entra na linha de sucessão ao trono atrás apenas do avô, o príncipe Charles, e do pai.

Kate chegou ao Hospital Saint Mary na manhã de hoje e, segundo os relatos iniciais, o príncipe William permaneceu ao lado da esposa durante todo o trabalho de parto. Fonte: Associated Press.