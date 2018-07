Princesa Mako viaja ao Brasil para encontro com descendentes de imigrantes japoneses

TÓQUIO - A princesa Mako do Japão, neta mais velha do imperador Akihito, embarcou nesta terça-feira, 17, para o Brasil, onde ficará duas semanas. Ela participará de eventos comemorativos do 110.º aniversário da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao País.

A princesa, de 26 anos, deixou o Aeroporto Internacional de Tóquio e a previsão é que ela desembarque na quarta-feira no Rio de Janeiro, em sua quarta viagem ao exterior, a primeira para o Brasil.

Mako percorrerá 14 cidades em 5 Estados, onde participará de vários atos e se reunirá com descendentes de japoneses no País. Ela retorna ao Japão no dia 31.

Ao chegar no Brasil, a princesa deve fazer uma visita de cortesia ao presidente Michel Temer, além de conhecer a estátua do Cristo Redentor. Na quinta-feira, seguirá para o Paraná.

No dia seguinte, a princesa Mako fará um discurso na cidade de Maringá e no sábado, participará como mestre de cerimônias em um evento comemorativo em São Paulo, que abriga a maior comunidade japonesa do País.

Em sua viagem de duas semanas ao Brasil, ela também deve visitar outros locais com grande presença de brasileiros descendentes de japoneses, como Manaus e Tomé-Açu.

O Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão, com cerca de 1,9 milhão de pessoas.

A última visita feita por um membro da família real japonesa ao Brasil foi a do príncipe herdeiro Naruhito, que em março participou do Fórum Mundial da Água, em Brasília. / EFE