Princesa saudita comunica roubo de US$ 900 mil em joias de sua suíte em hotel de Paris

PARIS - Uma princesa saudita comunicou o roubo de joias no valor de US$ 930 mil de sua suíte do hotel Ritz de Paris, disse uma fonte da polícia nesta segunda-feira, 10. A princesa, que não foi identificada, disse que as peças foram levadas na tarde da sexta-feira, 7. Não havia sinais de que o quarto foi arrombado, segundo a fonte. Segundo ela, os pertences não estavam no cofre da suíte.

Um porta-voz do Ritz não quis comentar. Se confirmado, o roubo terá sido o segundo no hotel da Place Vendôme neste ano. Em janeiro, ladrões munidos de machados invadiram o saguão e roubaram colares e outras joias de milhões de dólares de estandes. A polícia conseguiu prender três deles do lado de dentro, e dois outros que fugiram em uma lambreta acabaram derrubando uma sacola com itens roubados. Todas as joias foram recuperadas.

Roubos armados não são raros na área, que abriga dezenas de butiques de luxo e joalherias em suas ruas. Em outubro de 2016, a estrela de reality show Kim Kardashian foi vítima de um assalto a 10 minutos de caminhada do Ritz, durante o qual milhões de dólares em joias foram levados. Em dezembro de 2017, um homem conseguiu substituir dois diamantes e dois anéis no valor de € 5,5 milhões de uma joalheria por falsificações baratas.

Atualmente, a polícia mantém uma presença permanente no bairro, mas a ação não foi capaz de conter ladrões determinados. / REUTERS