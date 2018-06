Principal narcotraficante do Panamá é capturado com ajuda de autoridades colombianas

BOGOTÁ - O principal narcotraficante do Panamá, conhecido como "El Pulpo" ou "El Viejo", foi capturado em uma operação conjunta entre as autoridades panamenhas e colombianas, informaram na segunda-feira fontes oficiais em Bogotá.

O Ministério da Defesa da Colômbia afirmou em sua conta no Twitter que a Polícia Antinarcóticos, em um trabalho conjunto com o Conselho de Segurança do Panamá, capturou "o principal narcotraficante” do país, não fornecendo sua identidade.

Segundo a informação, o detido era "o líder da organização criminosa ‘Kill The Nasty’ no Panamá".

A operação, na qual foram confiscadas quatro toneladas de cocaína, foi realizada no Panamá por autoridades do país, da Agência Antidrogas Americana (DEA) e de um grupo de inteligência do comando de Antinarcóticos da Colômbia que viajou para o país.

Segundo o Ministério da Defesa, o diretor da Polícia colombiana, general Jorge Nieto, dará mais detalhes da captura nos próximos dias. / EFE