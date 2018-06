Principal óleoduto do Iêmen sofre ataque a bomba e fluxo de petróleo é interrompido

Os dutos de petróleo e gás do Iêmen têm sido alvejados repetidamente, sobretudo por líderes tribais em disputa com o governo central, provocando falta de combustível e reduzindo os rendimentos das exportações no empobrecido país da Península Arábica.

O Ministério da Defesa disse em seu site nesta quarta-feira que o ataque ocorreu na área de Habab, na província de Marib, e interrompeu o fluxo para instalações de exportação no Mar Vermelho. Uma fonte da indústria confirmou a interrupção do fluxo de petróleo.

O Iêmen tem informado que o fluxo de petróleo através do óleoduto de Marib atinge a marca aproximada de 70 mil barris por dia (bpd). Antes do início da onda de ataques há três anos, o duto de 435 quilômetros costumava transportar 110 mil bpd até Ras Isa, um terminal de exportação no Mar Vermelho.

A maior parte da produção do Iêmen é proveniente da área de Marib-Jawf, no norte, sendo o restante de Masila, no sudeste.

(Reportagem de Mohammed Ghobari)