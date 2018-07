Príncipe Andrew faz rapel beneficente no prédio mais alto da UE

LONDRES - O príncipe Andrew, terceiro filho da rainha Elizabeth II, teve que superar seu medo ao fazer um rapel nesta segunda-feira, 3, em pleno Shard, o edifício mais alto da União Europeia, embora tenha ressaltado que não pretende repetir esta façanha "nunca mais". Com 309,6 metros de altura, o Shard, cujo formato se assemelha à ponta de uma lança, é situado na margem sul do rio Tâmisa e ocupa a posição de 59º na lista dos edifícios mais altos do mundo.

O terceiro filho da rainha Elizabeth II desceu do topo do edifício até ao 20º andar, cerca de 250 metros. A descida foi completada em pouco mais de meia hora. O objetivo da missão era arrecadar recursos para duas fundações, a Outward Bound Truste e a Royal Marines Charitable Truste Fund.

"Não farei isso nunca mais. Mas, tenho que reconhecer que o mais difícil foi subir as escadas", revelou o príncipe, de 52 anos, que esteve acompanhado na façanha por outras 40 pessoas. No total, o rapel beneficente conseguiu arrecadar 366 mil euros para estas duas organizações vinculadas aos marines britânicos.

Tanto o príncipe como seus acompanhantes, incluindo Ffion Hague, a mulher do ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, foram obrigados a passar por treinamentos durante o verão por oficiais da Marinha, na cidade escocesa de Arbroath. "Você tem um momento para se dar conta do que está fazendo e do que se propôs a fazer. O mais difícil é subir até o alto. O treino com os marines me deu confiança para descer sem sentir medo demais", explicou o príncipe após finalizar o descida.

O edifício Shard, de propriedade do Catar, conta com um mirante e um terraço ao ar livre que serão abertos ao público a partir do próximo mês de fevereiro. O arranha-céu, cristalizado e em forma de pirâmide, é formado por uma estrutura de aço coberta por um total de 11 mil painéis de vidro, contendo escritórios, imóveis e, até mesmo, um hotel.