Príncipe Charles reage a onda de fofocas O escritório do príncipe Charles partiu para o contra-ataque diante de uma onda de fofocas sobre o herdeiro do trono britânico. "É mentira que Charles tenha o hábito de pedir sete ovos cozidos no café da manhã para escolher o que prefere", disse a equipe do príncipe, que confirmou, entre outras coisas, que ele vai ao médico com frequência.