Príncipe Charles vira 'homem do tempo' na TV O príncipe Charles foi "homem do" por um dia em uma transmissão da BBC Escócia. Charles visitou os estúdios por ocasião do 60.º aniversário da emissora no país e foi convidado a gravar a previsão do tempo. Depois de um começo sério, o príncipe logo deixou o texto de lado e começou a fazer piadas com as condições meteorológicas.