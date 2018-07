Príncipe da Arábia Saudita morre após problemas de saúde

Sultan era meio-irmão do rei Abdullah, que também tem apresentado uma saúde frágil e passou por uma cirurgia na semana passada. O candidato mais provável à substituição de Sultan como sucessor de Abdullah é o príncipe Nayef, o poderoso ministro do Interior responsável pelas forças de segurança internas do país.

Após Sultan adoecer, o rei deu a Nayef - que também é seu meio-irmão - implicitamente um sinal nessa direção ao nomeá-lo, em 2009, o segundo vice-primeiro-ministro, tradicionalmente o cargo do segundo na linha para o trono.

O anúncio da morte do príncipe informou que ele estava no exterior, mas não especificou onde nem deu detalhes sobre a doença da qual ele sofria. No entanto, círculos oficiais da Arábia Saudita em Riad disseram que ele faleceu em um hospital de Nova York e, de acordo com um vazamento de informações diplomáticas dos EUA em janeiro de 2010, Sultan estava recebendo tratamento para câncer de cólon desde 2009.

Sultan, que também era vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa e da Aviação, tinha um histórico de doenças. Ele passou por cirurgia em Nova York em fevereiro de 2009 em razão de um problema não divulgado e passou quase um ano se recuperando nos EUA e em um palácio em Agadir, no Marrocos.

"É com profundo pesar e tristeza que a Custódia das duas Mesquitas Sagradas do rei Abdullah bin Abdel Aziz Al Saud sente a perda de seu irmão e príncipe, sua Alteza Real o Príncipe Sultan Abdel Aziz Al Saud", afirmou o governo no comunicado, divulgado pela agência de imprensa estatal. O funeral do príncipe será realizado na tarde de terça-feira em Riad, na mesquita Imam Turki bin Abdullah. As informações são da Associated Press.