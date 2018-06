Príncipe George brinca com outros bebês em sua 1ª viagem internacional

WELLINGTON - O príncipe George, filho do príncipe William e da duquesa de Cambridge Kate Middleton duques de Cambridge, brincou nesta quarta-feira, 9, com um grupo de bebês durante uma reunião informal de seus pais na sede do governo da cidade de Wellington, a capital da Nova Zelândia, informou a imprensa do país.

O príncipe William conversou animadamente durante a reunião exclusiva com pais de primeira viagem com bebês da mesma idade.

Os duques de Cambridge, William e Kate, e seu filho, chegaram na última segunda-feira à cidade de Wellington, a primeira parada de sua viagem por Nova Zelândia e Austrália.

Os duques e seu bebê, que saiu do Grã-Bretanha pela primeira vez, permanecerão por dez dias na Nova Zelândia. Depois se dirigirão à Austrália a partir do dia 16 de abril. / EFE