Príncipe George é batizado em Londres

(Atualizada às 17h25) LONDRES - O príncipe William da Grã-Bretanha, e sua esposa, Kate, batizaram seu filho, o príncipe George, em cerimônia privada - para apenas 21 convidados - nesta quarta-feira, 23, na capela do Palácio de St. James. A rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, o príncipe Charles, sua mulher Camila, além do príncipe Harry e outros integrantes da realeza compareceram à cerimônia. Os pais de Kate, Michael e Carole Middleton, sua irmã Pippa e seu irmão James também assistiram ao batizado.

Dentre os padrinhos, há amigos dos tempos de universidade dos pais, um amigo da mãe de William, a princesa Diana; um amigo de infância de William e uma amiga de escola de Kate. São eles: Oliver Baker, amigo da Universidade de St. Andrews; Emilia Jardine-Paterson, que estudou no Marlborough College com Kate; Earl Grosvenor, filho do duque de Westminster; Jamie Lowther-Pinkerton, ex-secretário privado do casal; Julia Samuel, descrita como amiga próxima da princesa Diana; Zara Phillips, prima de William, e William van Cutsem, amigo de infância de William. Charles e Camilla foram os anfitriões de um chá privado em sua residência em Clarence House após a cerimônia.

George, que nasceu em 22 de julho e é o terceiro na linha de sucessão para o trono britânico, foi batizado pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby. Nos braços da mãe, ao sair da cerimônia, o bebê real usava uma réplica do traje usado em 1841 pela filha mais velha da rainha Victoria, que levava o nome da mãe, em seu batizado.

"George está sendo criado em um mundo muito diferente da infância do príncipe William, mas o casal real está realmente obcecado por privacidade. Espero que isso não interfira muito em suas vidas", disse Ingrid Seward, editora-chefe da revista Majesty e autora do livro "A Century of Royal Children" ("Um século de bebês reais", em tradução livre).

Algumas pessoas acamparam do lado de fora do palácio por mais de 24 horas com o objetivo de ver a chegada dos convidados.

William e Kate contrataram o fotógrafo Jason Bell para tirar as fotografias oficiais do evento, que deve incluir uma imagem da rainha e três futuros monarcas: seu filho Charles, seu neto William e o bisneto George. As imagens oficiais devem ser divulgadas no dia seguinte ao batizado. /AP e REUTERS