Príncipe George é batizado em Londres

A rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, comparecerem à cerimônia realizada na capela real do palácio de St. James, onde também estiveram presentes o príncipe Charles, sua esposa Camila, além do príncipe Harry e outros integrantes da realeza.

Os pais de Kate, Michael e Carole Middleton, sua irmã Pippa e seu irmão James também compareceram ao batizado.

Dentre os padrinhos há amigos dos tempos de universidade dos pais, um amigo da mãe de William, a princesa Diana; um amigo de infância de William e uma amiga de escola de Kate. São eles: Oliver Baker, amigo da Universidade de St. Andrews; Emilia Jardine-Paterson, que estudou no Marlborough College com Kate; Earl Grosvenor, filho do duque de Westminster; Jamie Lowther-Pinkerton, ex-secretário privado do casal; Julia Samuel, descrita como amiga próxima da princesa Diana; Zara Phillips, prima de William, e William van Cutsem, amigo de infância de William.

George, que nasceu em 22 de julho e é o terceiro na linha de sucessão para o trono britânico, foi batizado pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

Algumas pessoas ficaram mais de 24 horas acampadas do lado de fora do palácio com o objetivo de ver a chegada dos convidados, mas a cerimônia não foi aberta a público.

William e Kate contrataram o fotógrafo Jason Bell para tirar as fotografias oficiais do evento, que deve incluir uma imagem da rainha e três futuros monarcas: seu filho Charles, seu neto William e o bisneto George. As imagens oficiais devem ser divulgadas amanhã. Fonte: Associated Press.