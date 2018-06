Príncipe Harry afirma que matou talebans O príncipe Harry disse que matou insurgentes durante as incursões militares de que participou no Afeganistão, onde atuou como atirador em helicópteros de combate. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha afirmou ontem que o "capitão Gales" está retornando da missão de 20 semanas da qual participou no Afeganistão, mas não revelou qual o atual paradeiro do filho caçula do príncipe Charles.