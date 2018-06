Príncipe Harry chega ao Brasil para 1ª visita ao país O príncipe Harry desembarcou no Rio de Janeiro para continuar sua turnê tropical e promover as relações britânicas com o Brasil. Harry chegou vindo da Jamaica. Antes, foi a Belize e as Bahamas, como parte da turnê do jubileu de diamante em homenagem à rainha Elizabeth II, uma vez que ela celebra 60 anos no trono.