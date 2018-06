Príncipe Harry chega ao Brasil para primeira visita ao País

RIO DE JANEIRO - O príncipe Harry, terceiro na ordem de sucessão na monarquia britânica, chegou por volta das 7h desta sexta-feira, 9, ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador, no Rio, em um voo de carreira que veio da Jamaica, segundo informações do jornal Bom dia Brasil, da TV Globo.

Em comitiva, o príncipe passou pelas principais vias expressas da cidade, entre elas a Linha Vermelha e a Perimetral, onde foram montados pequenos bloqueios. Apesar das interdições, não houve grandes complicações no trânsito, segundo o Centro de Operações Rio.

O primeiro compromisso oficial do príncipe será à noite, quando recebe um grupo de convidados no Morro da Urca, na zona sul, para lançar a campanha Great, para promover a Inglaterra às vésperas dos Jogos Olímpicos e estreitar os laços entre Brasil e Reino Unido.