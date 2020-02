Príncipe Harry e Meghan aparecem juntos em público pela primeira vez após mudança para o Canadá

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan, fizeram sua primeira aparição pública juntos desde a decisão de se retirar da família real britânica em um evento do banco americano JPMorgan em Miami, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira, 7.

"Posso confirmar as informações de que os Sussex participaram de um evento do JPMorgan ontem (quinta-feira) em Miami, onde o duque tomou a palavra", disse uma porta-voz do palácio. Não se sabe se o príncipe foi remunerado por seu discurso, feito em um luxuoso hotel de frente para o mar.

Em janeiro, Harry, de 35 anos, e Meghan Markle, de 38, anunciaram que estavam deixando seus deveres como membros de primeiro escalão da realeza para obter independência financeira. A rainha Elizabeth II concedeu a eles um "período de transição" entre o Reino Unido e o Canadá.

O casal, que havia expressado preocupação várias vezes com a pressão da mídia, estabeleceu-se na ilha de Vancouver. Ambos renunciaram a usar seu título de alteza real e a receber dinheiro de cofres públicos.