Príncipe Harry e Meghan deixarão responsabilidades da família real em 31 de março

LONDRES - O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, vão deixar suas responsabilidades como membros da família real em 31 de março, informou nesta quarta-feira, 19, sua porta-voz. Harry conservará, contudo, seu cargo militar, detalhou a porta-voz.

O casal, que abalou as estruturas da monarquia britânica ao anunciar que queria deixar suas obrigações monárquicas, no mês passado, deixarão de ter um gabinete no Palácio de Buckingham, onde a rainha Elizabeth II mora.

Quando os dois anunciaram sua decisão, que pegou a rainha de surpresa, rapidamente foi decidido que eles deveriam renunciar ao cargo de Alteza Real. Contudo, não se sabe ainda se terão o direito de usar a denominação Sussex Royal, segundo a imprensa britânica.

O casal usa esse nome em sua conta no Instagram, na qual tem 11,2 milhões de seguidores, e em seu site oficial. Além disso, essa denominação está registrada em uma série de produtos.

"Uma vez que o duque e a duquesa de Sussex deixaram suas principais funções na família real e buscam alcançar sua independência econômica, o uso do termo 'real' deve ser reconsiderado nesse novo contexto", disse uma fonte da monarquia à agência Press Association, no Reino Unido.

Há discussões acontecendo, ressaltou essa fonte. Segundo o Daily Mail, altos funcionários da coroa já tinham comentado não ser pertinente que o casal continue usando o termo real.

O príncipe, de 35 anos, o sexto na linha sucessória ao trono britânico, e sua mulher, uma ex-atriz americana, de 38, instalaram-se no início deste ano em uma nova residência nos arredores de Victoria, no Canadá, junto com o filho, Archie, nascido em maio do ano passado./AFP