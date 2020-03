Príncipe Harry e Meghan Markle iniciam ciclo de últimos eventos da realeza

LONDRES - O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, aparecerão juntos em um compromisso oficial nesta quinta-feira, 4, pela primeira vez desde o anúncio de que se afastariam de seus deveres reais.

A aparição do duque e da duquesa de Sussex acontecerá em uma cerimônia de premiação para feridos em combate e também será uma das últimas antes dos dois deixarem seus postos de membros da família real.

O casal irá abandonar seus deveres reais no final do mês. A partir de então, Harry e Meghan pretendem viver principalmente na América do Norte e conquistar independência financeira.

Embora Harry continue sendo um príncipe, o casal concordou em não usar os títulos da HRH - Sua Alteza Real - e não adotarão mais a palavra "royal" (real) em suas marcas. Desde o anúncio surpreendente em janeiro, Harry e Meghan passaram a maior parte do tempo no Canadá.

Harry, sexto na fila do trono, ainda realizará um compromisso solo na sexta-feira, quando irá inaugurar um novo museu dedicado ao automobilismo britânico.

Na próxima semana, Harry, 35, e Meghan, 38, farão o que se espera ser sua última aparição oficial ao lado de outros membros da realeza, incluindo a rainha Elizabeth, o pai de Harry e herdeiro do trono, Charles, e seu irmão, o príncipe William, no serviço anual da Commonwealth, na abadia de Westminster, em Londres. /Reuters