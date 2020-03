Príncipe Harry e Meghan participam de último compromisso real

O príncipe Harry e sua esposa Meghan fizeram, nesta segunda-feira, 9, sua última aparição oficial em Londres como membros da realeza britânica, acompanhando a rainha Elizabeth II em um evento em Londres.

O duque e a duquesa de Sussex se juntaram a outros membros da família real, incluindo o pai e o irmão mais velho de Harry, Charles e William, para assistir a uma missa por ocasião do Dia da Commonwealth na Abadia de Westminster.

A rainha, de 93 anos, fará um discurso, no qual pedirá aos 54 países da organização que "prosperem ao mesmo tempo que protegem o planeta".

Após o evento, Harry, de 35 anos e sexto na linha de sucessão ao trono, retornará com sua esposa ao Canadá, membro da Commonwealth.

No final de março, o casal deixará de representar a rainha e começará uma nova vida financeiramente independente com seu filho Archie, de 10 meses.

Harry e Meghan, de 38 anos, sacudiram a monarquia britânica em janeiro, quando anunciaram que abandonariam suas obrigações oficiais como membros da família real.

Ambos manifestaram sua dificuldade em suportar a enorme pressão da imprensa britânica sobre a realeza. Harry acusou os tabloides de assediar Meghan e denunciou comentários racistas contra a ex-atriz americana.

A princípio, sua decisão provocou indignação e consternação entre os partidários da realeza britânica, mas o casal foi calorosamente recebido em sua última rodada de compromissos oficiais no Reino Unido na semana passada.

Harry e Meghan foram recebidos com aplausos no início do show de uma banda militar no Royal Albert Hall, em Londres, no sábado. E a duquesa de Sussex provocou furor entre os estudantes de Dagenham, leste de Londres, quando fez uma visita inesperada à sua escola na sexta-feira.

Em uma visita para comemorar o Dia Internacional da Mulher, Meghan prestou homenagem às mulheres cuja greve na fábrica da Ford Motor em 1968 ajudou a pavimentar o caminho para a lei de igualdade salarial de 1970.

Harry é o filho mais novo do herdeiro do trono, mas a partir do final deste mês ele e sua esposa deixarão de usar o título de Altezas Reais e de coletar fundos públicos, exceto para sua segurança.

O príncipe, que serviu duas vezes como soldado no Afeganistão, também teve que abandonar seus deveres oficiais no exército.

No entanto, o casal manterá seus patrocínios privados. Assim, Meghan foi ao Teatro Nacional de Londres na quinta-feira para promover uma exposição.