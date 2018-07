Príncipe Harry terá outra identidade durante missão no Afeganistão

LONDRES - O príncipe Harry, filho do príncipe Charles e da princesa Diana, terá outra identidade durante sua próxima missão no Afeganistão, a fim de protegê-lo de um eventual ataque dos talibãs, informa nesta sexta-feira, 17, o tabloide Daily Mirror.

"Existe a possibilidade de que (seu helicóptero) seja derrubado", afirma ao jornal uma fonte envolvida na missão.

O príncipe terá outro nome quando for destinado como piloto de helicópteros Apache em Helmand, sul do Afeganistão, enquanto seus companheiros terão a ordem de não se referir a Harry por seu nome para impedir que os insurgentes possam conhecer seu paradeiro.

Entre outras coisas, o filho do príncipe de Gales, de 26 anos, receberá treinamento sobre a maneira como deve abandonar território inimigo sem deixar rastros, diz o periódico, que informou ainda que será imposta uma disciplina muito rigorosa sobre as mensagens enviados por rádio.

Espera-se que o príncipe vá para o Afeganistão em 2012, depois de passar por um treinamento de seis meses.

Harry esteve no Afeganistão com seu regimento de cavalaria em 2008, mas teve que retornar ao Reino Unido antes do previsto por razões de segurança, depois que a imprensa estrangeira revelou que ele estava no país.