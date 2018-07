Príncipe Harry visitará o Brasil em março

Harry irá lançar, em evento no Pão de Açúcar, no Rio, a campanha GREAT, que tem o objetivo de promover o Reino Unido no exterior no ano em que sediará a Olimpíada e comemorará os 60 anos de reinado de Elizabeth II, o Jubileu de Diamante. Polêmico e boêmio, Harry está longe de ser uma figura de relevância política na família real britânica.

Nos últimos meses, diversos representantes do governo estiveram no País. Antes de Hague, passaram pelo Brasil o vice-primeiro-ministro Nick Clegg e o ministro de Negócios, Vince Cable. Os laços entre os dois países se estreitaram recentemente em razão da realização dos Jogos Olímpicos em Londres, neste ano, e no Rio de Janeiro, em 2016.

Em discurso feito hoje, no Rio, Hague voltou a defender um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. "Os dias do nosso afastamento diplomático da sua região estão encerrados", disse Hague. "As relações internacionais não são mais dominadas por um punhado de Estados poderosos que podem ditar termos para o resto e nunca mais serão. Essa era acabou."