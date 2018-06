"O príncipe Friso morreu em decorrência das complicações da falta de oxigênio durante o acidente de esqui, ocorrido em 17 de fevereiro de 2012", diz comunicado oficial.

No documento, a casa real informa que o príncipe, de 44 anos, nunca recobrou mais do que "consciência mínima" após o acidente. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.