Príncipe Philip, marido de Elizabeth II, sofre acidente de carro

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, se envolveu em um acidente de carro na tarde desta quinta-feira, 17, perto da propriedade da família real em Sandringham. Ele não ficou ferido.

Conhecido como duque de Edimburgo, Philip, de 97 anos, estava dirigindo uma Range Rover que virou de lado no acostamento e foi rebocada. Segundo uma testemunha ouvida pela BBC, ele ficou muito abalado. Duas pessoas que estavam em outro veículo envolvido no acidente tiveram ferimentos leves.

O príncipe Philip tem mantido um perfil discreto desde que se aposentouda vida pública em agosto de 2017, depois de realizar o último de seus 22.219 compromissos públicos desde que sua esposa subiu ao trono, em 1952.

Homem ativo, em 4 de abril do ano passado foi submetido a uma cirurgia no quadril, mas já estava andando sem problemas no casamento de seu neto, o príncipe Harry, e Meghan Markle em 19 de maio.

O duque foi presidente ou membro de mais de 780 organizações de caridade. Ele fez 637 visitas ao exterior por conta própria e discursou quase 5.500 vezes.

Desde que deixou as funções públicas, passa grande parte do tempo no Castelo de Windsor, no oeste de Londres, e na mansão particular de Sandringham, no condado de Norfolk, no leste da Inglaterra, com visitas ocasionais a Londres. /AFP e REUTERS