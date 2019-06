Príncipe saudita acusa o Irã por ataques a petroleiros

RIAD - O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, acusou diretamente o Irã pelos atentados contra navios petroleiros no Golfo Pérsico, segundo trechos de uma entrevista divulgada neste domingo (noite de sábado no Brasil).

"O regime iraniano não respeita a presença do primeiro-ministro do Japão como convidado em Teerã e respondeu aos esforços (diplomáticos) atacando dois navios-tanques, um deles japonês", disse o príncipe ao jornal saudita Asharq al-Awsat, referindo-se aos atentados de quinta-feira. O Irã nega ser responsável pelos ataques.

Na mesma entrevista, o príncipe saudita adiantou que seu país não terá dúvidas em responder a ameaças. "Não queremos guerra na região. Mas não duvidaremos em enfrentar qualquer ameaça contra nosso povo, nossa soberani, nossa integridade territorial e nossos interesses vitais", disse.

Os dois ataques contra petroleiros no Golfo Pérsico elevaram os preços internacionais do petróleo, em um contexto de elevada tensão entre o Irã e os EUA, que abandonou o acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O navio de bandeira japonesa "Kokuka Courageous" transportava metanol quando foi atingido por explosões no Golfo de Omã. Outro barco, de propriedade da empresa norueguesa Frontline, também foi atacado.

Imediatamente, o presidente americano, Donald Trump, assegurou que o Irã era o responsável pelos atentados. O governo americano divulgou um vídeo mostrando uma balsa, que ele assegura ser iraniana, retirando uma mina que não explodiu do casco de um dos navios, para ocultar seu envolvimento no ataque.

Teerã, que nega ter cometido os atentados, já tinha alertado no passado sobre a possibilidade de bloquear o estratégico Estreito de Ormuz no caso de um ataque americano. O bloqueio do Estreito impediria o importante trânsito de navios petroleiros rumo a rotas globais de distribuição de petróleo. / AFP