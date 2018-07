Príncipe saudita compra participação de US$ 300 milhões nos negócios do Twitter O príncipe saudita Walid bin Talal (foto), bilionário conhecido por investir nas principais companhias do mundo, adquiriu uma participação de US$ 300 milhões no microblog Twitter, conquistando mais espaço no mercado da mídia global. Sobrinho do rei Abdullah, Bin Talal já possui 7% do conglomerado News Corp. e planeja fundar um canal de TV a cabo. Sua fortuna foi estimada pela revista Forbes em mais de US$ 19 bilhões. O investimento no Twitter - que possui mais de 100 milhões de usuários - representa 3% do capital do site e dá continuidade à expansão dos negócios do príncipe nos Estados Unidos, onde o saudita já investe no Citigroup, na General Motors e na Apple.